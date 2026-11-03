Matías Oviedo recordó su "tóxica" relación con Camila Hirane: "Ella es heavy"

El actor Matías Oviedo habló de su recordado romance con la actriz Camila Hirane y entregó desconocidos detalles sobre su dinámica de pareja.

En el programa web "Carpool de Fiebre de Canto", el también cantante dedicó un emoji de llanto al nombre de Camila Hirane asegurando que "tuvimos una relación muy intensa, porque los dos éramos muy intensos".

"Nos potenciábamos esta intensidad... la Camila es heavy y yo también puedo ser heavy, entonces terminó siendo una relación súper heavy, un poco tóxico. Nosotros éramos dos pólvoras que explotábamos", agregó.

En ese sentido señaló que se actual pareja le hizo "encontrar ese contrapeso, que se bajaran estas revoluciones y somos un complemento súper bueno".

"Con la Camila era algo insostenible. Tuvimos nuestros momentos, nos quisimos mucho y fuimos felices y todo, pero no fue sostenible en el tiempo", recalcó.

Trabajando con su ex

La pareja se separó en 2020 tras casi cuatro años de relación. Sin embargo tuvieron que seguir trabajando juntos en la teleserie "Verdades Ocultas", donde interpretaban a la pareja protagonista.

"Para mi fue agotador, fue latero... pero un rato solamente. Fue un poco terrible porque tampoco terminamos tan bien. El ambiente del set era tenso, la Camila me tiraba los palos por micrófono y yo ahí aguantando", indicó.

"Pero después pasó, la Camila se puso a pololear con el Ricardo Fernández y terminó todo", concluyó.