Mauricio Pinilla fue hospitalizado de urgencia: descartan problema cardíaco

Mauricio Pinilla fue hospitalizado de urgencia el martes 13 de octubre, luego de presentar síntomas que inicialmente hicieron temer que estuviera sufriendo un infarto.

De acuerdo con Las Últimas Noticias (LUN), el exfutbolista ingresó al servicio de Urgencias de la Clínica Las Condes tras experimentar dificultad para respirar y palpitaciones aceleradas, situación que preocupó a sus cercanos.

Sin embargo, los exámenes médicos habrían descartado una afección cardíaca. Según el citado medio, el episodio estaría relacionado con una crisis de pánico y angustia, aunque no se ha difundido un diagnóstico médico oficial.

Por su parte, la periodista Cecilia Gutiérrez entregó una actualización sobre el estado de salud de Pinilla a través de sus historias de Instagram. "Me dicen que ya está bien, que va a ser dado de alta próximamente", señaló.

En la misma publicación, la comunicadora aseguró que el exdelantero habría tenido "varios episodios un poco erráticos durante las últimas semanas". Como antecedente, también mencionó un supuesto gasto cercano a los siete millones de pesos en un bar del sector oriente de Santiago.

Hasta ahora, no se han entregado mayores detalles oficiales sobre el diagnóstico de Pinilla ni sobre las circunstancias que motivaron su hospitalización.