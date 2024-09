"Me arrastró": Claudia Conserva relató doloroso accidente en Fiestas Patrias

La animadora Claudia Conserva relató un doloroso accidente que sufrió durante Fiestas Patrias mientras intentaba salvar la vida de una de sus mascotas.

En su programa de YouTube "Las Hermanitas Conserva", la comunicadora apareció con un parche en su rostro, por lo que contó la historia detrás que involucra a Aslan, su perro.

"Ya fue atropellado, hospitalizado, se salvó milagroassmente pero no aprendió la lección", partió contando el rostro televisivo, señalando que el can tiene una fijación por seguir autos.

En este contexto, mientras tenían una íntima celebración con compañeros de trabajo y amigos, una persona abandonó el lugar, por lo que Aslan "sale detrás corriendo".

"Por salvarle la vida, me tiro encima de Aslan", reveló. "Me pegué allí en el cemento y después como que me arrastro con su gordura, porque se me soltó y, por segunda vez ahí, me pegué en la pera", relató Conserva.

Ante esto, su hermana Francesca complementó: "Te tiraste como para caer encima de él. Le agarraste las patas de atrás y como que te arrastró en carretilla", bromeó.