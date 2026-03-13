Baja sensible en la UC: Tomás Asta-Buruaga sufrió grave lesión y será operado

Universidad Católica informó que el defensor Tomás Asta-Buruaga sufrió una grave lesión y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, convirtiéndose en una sensible y larga baja para el elenco que dirige Daniel Garnero.

Según el comunicado del cuadro precordillerano, Asta-Buruaga sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el entrenamiento vespertino del jueves 12 de marzo.

Por ese motivo, el zaguero será operado y los plazos de recuperación serán comunicados en los canales oficiales del club, aunque la mencionada lesión suele implicar al menos seis meses de recuperación.

Con esta situación, Garnero perdió a un titular fijo en la defensa, y deberá hacer cambios en la formación para el partido contra Everton este sábado en el Claro Arena, desde las 20:30 horas (23:30 GMT).

Entre las alternativas que maneja el equipo, están Bernardo Cerezo y Branco Ampuero, quien ha ocupado el puesto de lateral en la defensa de la UC.