Baja sensible en la UC: Tomás Asta-Buruaga sufrió grave lesión y será operado
El defensa se lesionó en uno de los últimos entrenamientos antes del partido con Everton.
El defensa se lesionó en uno de los últimos entrenamientos antes del partido con Everton.
Universidad Católica informó que el defensor Tomás Asta-Buruaga sufrió una grave lesión y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, convirtiéndose en una sensible y larga baja para el elenco que dirige Daniel Garnero.
Según el comunicado del cuadro precordillerano, Asta-Buruaga sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el entrenamiento vespertino del jueves 12 de marzo.
Por ese motivo, el zaguero será operado y los plazos de recuperación serán comunicados en los canales oficiales del club, aunque la mencionada lesión suele implicar al menos seis meses de recuperación.
Con esta situación, Garnero perdió a un titular fijo en la defensa, y deberá hacer cambios en la formación para el partido contra Everton este sábado en el Claro Arena, desde las 20:30 horas (23:30 GMT).
Entre las alternativas que maneja el equipo, están Bernardo Cerezo y Branco Ampuero, quien ha ocupado el puesto de lateral en la defensa de la UC.