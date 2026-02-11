Muere el actor James van der Beek, protagonista de "Dawson's Creek"

El actor James van der Beek, conocido por protagonizar la serie "Dawson's Creek", murió este miércoles a los 48 años.

El deceso del artista fue confirmado por su familia, quienes publicaron un comunicado en Instagram: "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia".

"Tenemos mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos privacidad y paz mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", escribieron.

En 2023, el intérprete fue diagnosticado con cáncer colorrectal, enfermedad que hizo pública un año más tarde.

Con una carrera iniciada en el teatro, la gran oportunidad de van der Beek llegó en 1997 cuando obtuvo el papel de Dawson Leery en la serie "Dawson's Creek", donde compartió pantalla con Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams.

Además, apareció en series como "Criminal Minds,One Three Hill,CSI: Cyber" y "How I Met Your Mother", mientras que en el cine estuvo en producciones como "Varsity Blues,Jay & Silent Bob Strike Back" y "The Rules of Attraction".