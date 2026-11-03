El Presidente José Antonio Kast se reunió este martes con el rey de España, Felipe VI, en el Palacio Real de Madrid, en el marco de su visita para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana. Según informó Presidencia, la conversación abordó inversiones, seguridad, multilateralismo y protección de los océanos.

El monarca recibió al Mandatario en la sala Teniers y posteriormente saludó a la delegación chilena en la Cámara Oficial del palacio, de acuerdo con EFE.

Durante el encuentro, se destacó el valor de la relación bilateral y económica entre Chile y España. En ese contexto, Kast presentó la iniciativa Choose Chile, con la que busca invitar a empresas españolas a invertir en el país y generar empleo.

En materia de seguridad se abordó la importancia de reforzar la institucionalidad y compartir información para combatir el crimen organizado, además de conversar sobre el Acuerdo de Santiago.

La agenda incluyó la protección de los océanos y la candidatura de Valparaíso para ser sede del Tratado de Alta Mar, conocido por la sigla BBNJ, así como los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial.

También se trató la situación de América Latina, la relevancia de la Cumbre Iberoamericana y la necesidad de impulsar agendas de consenso mediante el multilateralismo. Presidencia señaló que se destacó el trabajo de Chile en la cumbre y que Kast reconoció los vínculos de Felipe VI con la región.

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