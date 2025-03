Murió Pamela Bach-Hasselhoff, actriz de "Guardianes de la bahía"

Pamela Bach-Hasselhoff, actriz de "Guardianes de la bahía" y exesposa de David Hasselhoff, falleció a los 62 años. Según TMZ, fue hallada sin vida en su residencia de Los Ángeles.

Familiares, preocupados por la falta de contacto, acudieron a su vivienda y llamaron a emergencias, que confirmaron su muerte. Cuando los paramédicos llegaron, luego de las 22:00 del miércoles, "Pamela fue declarada muerta en el lugar de los hechos, con una herida de bala autoinfligida en la cabeza", informó TMZ.

Según un reporte de DailyMail, las autoridades no encontraron ninguna nota de suicidio y solicitaron una autopsia para esclarecer los hechos que llevaron a su muerte.

David Hasselhoff expresó su tristeza en un comunicado: "Nuestra familia está profundamente triste por el reciente fallecimiento de Pamela. Agradecemos las muestras de amor y apoyo, pero solicitamos privacidad".

Pamela y David estuvieron casados entre 1989 y 2006, y tuvieron dos hijas, Taylor Ann y Hayley Amber. Se conocieron en el set de "El auto fantástico" y coincidieron en "Guardianes de la bahía", donde ella interpretó a Kaye Morgan, dueña de un café. Su separación fue mediática, pero en los últimos años mantenían una relación cordial.

Pamela participó en series como "The Fall Guy", "The Young and the Restless" y "T.J. Hooker". Además, debutó en Hollywood en 1982 con "Rumble Fish", junto a Nicolas Cage y Matt Dillon.