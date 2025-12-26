Conaf e incendios que afectan al país: "Ninguno existiría si la gente tomara conciencia, así de simple"

En entrevista con Lo Que Queda del Día de Cooperativa, Andrés Benedetto, gerente de Protección contra Incendios Forestales de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entregó este viernes un balance crítico sobre la actual temporada de siniestros en el país, y subrayó que la negligencia humana se mantiene como el factor determinante en la gran mayoría de las emergencias, complicando el despliegue de los equipos de respuesta en diversas regiones del territorio nacional.

"Los últimos días han sido bien complejos para el tema de ocurrencia de incendios forestales. Hemos tenido varias alertas rojas. En este momento tenemos dos alertas rojas: una en Linares de Perales, en el Maule, en el cual se está trabajando arduamente los equipos de respuesta tanto de Conaf como de Bomberos están trabajando y resguardando principalmente las casas; y (otra) en Pichidegua-Larmahue, que ya está contenido, por suerte", señaló el representante del organismo.

El experto fue enfático al indicar que estas catástrofes son evitables: según las estadísticas de la Conaf, entre el 60% y el 70% de los incendios y los daños derivados son producto de descuidos ciudadanos, tales como el uso de herramientas que generan chispas, la quema de basura o conexiones eléctricas ilegales. Como ejemplo, citó el reciente incendio en San Pedro, que consumió 2.500 hectáreas tras una explosión por colgarse ilícitamente del tendido eléctrico.

"Ninguno de estos incendios podría existir si es que la gente tomara conciencia, no quemara basura, no se conectara al tendido eléctrico ilegalmente ni utilizara herramientas que generen chispas con temperaturas extremas. Es así de simple. No es algo tan complejo", afirmó.

A pesar de estos desafíos, Benedetto resaltó que Chile posee un sistema de protección "líder en Latinoamérica y el mundo", respaldado por un presupuesto de 160.000 millones de pesos, 77 aeronaves y 309 brigadas. Sin embargo, advirtió que "a veces no basta con tener un sistema robusto, como se ha visto en Estados Unidos o Grecia. El principal llamado es a la prevención, porque no podemos estar combatiendo incendios que nosotros mismos provocamos por descuido".

Finalmente, el gerente hizo un llamado urgente a la prevención y la educación ambiental como las únicas herramientas definitivas para que los incendios de origen negligente "tiendan a ser cero".