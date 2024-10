"Muy cochino, sin respeto": Yuhui echó al agua a Sebastián de Gran Hermano

Al parecer, el exconcursante de la ya concluida segunda versión de "Gran Hermano", Yuhui Lee, no tiene problemas en ventilar algunos aspectos que le molestaron de su excompañero durante los días que alcanzaron a compartir en el encierro.

Roces, conflitos, e intercambio de fuertes palabras fueron parte del repertorio protagonizado a principios del programa por el cocinero junto al chico reality en "la casa más famosa más famosa del mundo" ubicada en Argentina, y ya de vuelta a Chile, depuró todo lo guardado que tenía.

"No me gusta nada su personaje"

"Malo", dijo de entrada Yuhui a Eduardo de la Iglesia en el programa "Todo va a estar bien" de Vía X, y admitió que a pesar de que "yo no lo conocía a él", sí pudo identificar ciertos comportamientos que desagradaban en el reality.

"Pero de verdad no sé si pone un personaje en el reality o afuera también es él", dijo el ciudadano chino", detalló, además asegurar que "no me gusta nada su personaje de reality, porque es muy cochino, sin respeto", lanzó Lee.

"Por ejemplo, si me voy a tirar un peo (sic) o cualquier cosa, voy a un lugar solito, no al frente de ti", confesó.

Después de la confesión, el entrevistador le consultó le consultó: "¿Se tiraba peos frente a la gente?", a lo que Yuhui contensó "Sí... ¿Me entienden o no?", ratificó Yuhui. "De verdad", atestiguó.