Netflix revela las últimas palabras de Eric Dane en inédita entrevista: "Luchen hasta su último aliento"

Este viernes, Netflix lanzó la última entrevista que concedió el actor Eric Dane, fallecido este jueves a los 53 años por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El especial "Famous Last Words" fue grabado el pasado noviembre con la intención de emitirlo después de la muerte del intérprete, que mostró sus dificultades de movilidad y habla.

En la conversación, Dane habló abiertamente de su lucha contra la ELA, de sus problemas con la adicción y de su matrimonio con Rebecca Gayheart, con quien estuvo casado desde 2004 hasta 2018 y con quien tuvo a sus dos hijas, Billie y Georgia.

"Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí, y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca", aseguró.

El actor se sinceró ante la cámara y se describe como "solitario, resiliente, sensible, empático y buen padre", y reconoce que era un hombre feliz.

Las últimas palabras de Eric Dane

A sus hijas les dirige las últimas palabras de la entrevista: "Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté, tropecé a veces pero lo intenté. En general lo pasamos genial, ¿no?".

Les aconseja que vivan "ahora, justo ahora". "Durante años he estado perdido en mi cabeza durante largos períodos de tiempo, revolcándome en la autocompasión, la vergüenza y la duda. Así que tienen que vivir el ahora. El presente es todo. Aprecien cada momento".

También les pide que se enamoren, "no necesariamente de una persona, aunque lo recomiendo. Pero enamoraos de algo. Encontrad vuestra pasión, vuestra alegría. Encontrad aquello que os motive a levantaros cada mañana".

Y afirmó que su amor por su profesión le ayudó a superar "los días más oscuros": "Todavía quiero ponerme frente a una cámara", reconoció.

La última recomendación que les hace es que elijan "sabiamente" a sus amigos, de los que él se siente agradecido, tanto como de su familia. "Todos y cada uno de ellos han dado un paso al frente. Ya no puedo hacer las cosas que solía hacer. No puedo conducir, ir al gimnasio, tomar un café, pasar el rato. Pero he aprendido a aceptar alternativas", confesó.

"Esta enfermedad me está arrasando el cuerpo lentamente, pero nunca me arrebatará el espíritu", explicó sobre la ELA, contra la que luchó durante un año desde que le fue diagnosticada.

"Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras", sentenció Dane en la entrevista.