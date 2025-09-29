Síguenos:
Magazine | Personajes

Nicole Kidman y Keith Urban se divorcian tras casi 20 años de matrimonio

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La pareja tuvo dos hijos.

Nicole Kidman y Keith Urban se divorcian tras casi 20 años de matrimonio
En portada

La actriz Nicole Kidman y el cantante Keith Urban se separaron tras 19 años de matrimonio.

Según detalla US Weekly, la pareja puso fin a su relación sin referirse públicamente a lo ocurrido. Por ahora se desconocen los motivos del quiebre entre ambos artistas.

Kidman y Urban se conocieron en 2005 y tuvieron dos hijos en 2008 y 2010. En las últimas dos décadas las celebridades eran una de las parejas habituales en premiaciones y ceremonias de la industria del entretenimiento.

