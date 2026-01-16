"No fueron 700 millones": Amparo Noguera comparte mensaje personal tras estafa

La actriz Amparo Noguera compartió un personal mensaje tras haber sido víctima de una millonaria estafa y descartó la cifra que ha circulado en los medios de comunicación.

A través de las redes sociales de la productora La Luz, la intérprete se refirió al tema e indicó que "como muchos saben, a lo largo de 8 días de tortura sicológica y miedo, fui víctima de un enorme desfalco".

"No fueron los 700 millones que algunos medios mencionaron, pero sí se llevaron los ahorros de casi 40 años de trabajo intenso, metódico y profundamente disfrutado", aclaró.

Además señaló que "ha sido un proceso duro que he intentado enfrentar de la mejor manera posible" y agregó que "continúo trabajando, asistiendo al teatro y viendo a mis amigos".

Finalmente pidió a los medios de comunicaciones a no intentar contactarse con ella ya que "no puedo entregar detalles ni conceder entrevistas sobre este asunto".