"No fueron 700 millones": Amparo Noguera comparte mensaje personal tras estafa
La actriz aseguró haber sido víctima de "un enorme desfalco".
La actriz Amparo Noguera compartió un personal mensaje tras haber sido víctima de una millonaria estafa y descartó la cifra que ha circulado en los medios de comunicación.
A través de las redes sociales de la productora La Luz, la intérprete se refirió al tema e indicó que "como muchos saben, a lo largo de 8 días de tortura sicológica y miedo, fui víctima de un enorme desfalco".
"No fueron los 700 millones que algunos medios mencionaron, pero sí se llevaron los ahorros de casi 40 años de trabajo intenso, metódico y profundamente disfrutado", aclaró.
Además señaló que "ha sido un proceso duro que he intentado enfrentar de la mejor manera posible" y agregó que "continúo trabajando, asistiendo al teatro y viendo a mis amigos".
Finalmente pidió a los medios de comunicaciones a no intentar contactarse con ella ya que "no puedo entregar detalles ni conceder entrevistas sobre este asunto".