Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio en un piso 15 obligó a evacuar edificio de Estación Central

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Diez compañías trabajaron en la emergencia, que dejó a personas afectadas por inhalación de humo, pero no hubo lesionados de gravedad.

Incendio en un piso 15 obligó a evacuar edificio de Estación Central
 Cuerpo de Bomberos de Santiago (X)

Carabineros debió resguardar el perímetro del inmueble debido a la caída de vidrios.
Un incendio afectó este domingo a un edificio de departamentos en la comuna de Estación Central, y obligó a evacuar sus pisos superiores movilizando a un amplio contingente de Bomberos.

La emergencia se registró en la intersección de Nicasio Retamales con Obispo Javier Vásquez, donde el fuego se inició en un departamento ubicado en el piso 15, con riesgo de propagación hacia los niveles superiores.

Las llamas alcanzaron el piso 16, pero la expansión hacia otros sectores del edificio fue controlada por el trabajo de voluntarios.

Producto del siniestro, se dispuso la evacuación total desde el piso 15 hacia arriba, mientras que en los niveles inferiores no fue necesario desalojar a los residentes.

En el lugar trabajaron diez compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con apoyo de unidades del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, además de personal del SAMU y Carabineros, que mantuvieron el perímetro resguardado ante la caída de escombros, principalmente vidrios.

El operativo se vio dificultado en un inicio por la congestión vehicular en el sector, cercano al terminal de buses Turbus, lo que complicó el acceso de los equipos de emergencia.

Desde el SAMU indicaron que algunas personas resultaron afectadas por inhalación de humo, aunque ninguna presenta lesiones de gravedad ni quemaduras.

El procedimiento se mantiene en desarrollo mientras Bomberos realiza labores de ventilación y revisión para evitar rebrotes del incendio.

