Obama responde a video racista publicado por Trump: Hay un show bufonesco en las redes

El expresidente de EE.UU. Barack Obama criticó la degradación del discurso político en el país y el "show bufonesco" en redes sociales, días después de que el mandatario Donald Trump publicara y luego borrara un video donde Obama y la exprimera dama Michelle aparecen representados como simios.

"Es importante reconocer que la mayoría de los estadounidenses encuentran este comportamiento profundamente preocupante", dijo el exmandatario demócrata (2009-2017) al ser preguntado por el clip en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen.

Sin aludir directamente por nombre a Trump o a los miembros de su Gabinete, que a menudo usan memes e imágenes polémicas para promover sus políticas en redes, Obama reconoció que esta estrategia "llama la atención" y funciona como "una distracción".

"Está esta especie de show bufonesco en las redes sociales y en la televisión. Y lo que es cierto es que ya no parece haber ninguna vergüenza por esto entre personas que antes sentían que uno tenía que guardar cierto decoro, un sentido de la corrección y respeto por el cargo. Eso se ha perdido", dijo el expresidente en el pódcast, publicado este sábado en la plataforma YouTube.

El polémico video compartido por Trump

La representación racista de los Obama como chimpancés en una selva, acompañada de la música de "El Rey León", se incluye en un video sobre la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting Systems en las elecciones presidenciales de 2020, en las que el demócrata Joe Biden se impuso a Trump.

El video fue publicado tarde en la noche del jueves 5 de febrero por la cuenta oficial de Trump en su red Truth Social, donde el mandatario mezcla anuncios oficiales de la Administración con enlaces a artículos de prensa, memes, imágenes con IA y comparte publicaciones de sus seguidores.

El clip que se mofa del matrimonio se muestra en torno al último segundo de la publicación compartida por el republicano y parece haber sido creado por un usuario de Instagram (@xerias_x) que crea videos con IA y memes pro Trump.

La publicación generó duras críticas incluso por parte de miembros del Partido Republicano, incluyendo a Tim Scott, senador negro de Carolina del Sur que es considerado un aliado cercano del magnate neoyorquino.

Trump rehusó disculparse, aunque el video fue borrado y su publicación atribuida a un funcionario

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reaccionó poco después intentando quitar hierro a la polémica, diciendo que el enfado generado por el contenido era "indignación fingida".

Sin embargo, el viernes 6 de febrero, la cuenta de Trump en Truth Social eliminó el video y la Casa Blanca atribuyó su publicación a un empleado de la Administración.

El republicano ha rehusado disculparse. "No cometí ningún error", dijo a periodistas a bordo del AF1 el mismo día en que se eliminó el clip.

Trump agregó que no va a despedir a la persona que compartió en su cuenta el video, que aseguró no haber visto completo y que, dijo, solo "se lo dio a la gente" para que lo publicaran .