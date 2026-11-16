Una serie de señales en redes sociales y comentarios en programas de espectáculos instalaron dudas sobre la relación entre Camila Andrade y el empresario Jorge Yunge, quienes hace algunos meses anunciaron que llegarían juntos al altar.

Los antecedentes fueron abordados en "Zona de Estrellas" y "Alfombra Roja", donde se comentaron distintos indicios de un posible quiebre. Una de las principales señales sería que la modelo eliminó de su cuenta de Instagram las fotografías y registros que mantenía junto a quien hasta hace poco era su prometido.

En el programa de Canal 13, Cecilia Gutiérrez entregó más detalles sobre la situación y aseguró que Yunge se habría cansado de los celos de Andrade, por lo que habría decidido abandonar la casa que compartían. "En ese momento Camila le dijo 'usted se va, ahí está el anillo'", relató la periodista.

Las otras señales que encendieron las alarmas

Por su parte, Hugo Valencia comentó en Zona Latina que la eventual ruptura podría haberse producido durante el fin de semana, pese a que hasta hace pocos días la participante de "Fiebre de Canto" habría seguido con los preparativos de su matrimonio, incluida una prueba de vestido de novia.

A esto se sumó lo señalado por Fany Mazuela, quien aseguró que compañeros de Andrade en el programa de Chilevisión le comentaron que Yunge la había acompañado al estudio una semana antes. Sin embargo, el sábado la comunicadora asistió al concierto de Luis Jara junto a su madre, sin la presencia de su prometido.

Pese a estos antecedentes, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado públicamente el término de la relación ni se ha referido a una eventual cancelación del matrimonio, que habían anunciado en agosto de este año.