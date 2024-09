"No me sorprende": Benjamín Vicuña sobre rumores de quiebre matrimonial de Pampita

El actor y animador Benjamín Vicuña se refirió al difícil momento que atraviesan Pampita y su pareja, el político Roberto García Moritán.

En una entrevista con el programa "A la Tarde" de América TV, Vicuña aseguró que "no le sorprenden" los problemas que han tenido.

"Sí, mira. No me sorprende, intento tener la mejor onda. Ayer me fueron a buscar a la salida del teatro y, la verdad, no sé desde dónde opinar, más que desearles lo mejor. Si es real lo que dicen ustedes, espero que puedan encontrarle la vuelta", comentó.

"Desde ya, somos una familia con Roberto y Carolina, así que hasta ahí puedo opinar. No me gusta hablar de las cosas de los demás. Y en cuanto al resto, estoy feliz, estoy en pareja, así que reconozco que el lugar que me dan en algo que no me corresponde también me afecta", agregó.

"Les deseo lo mejor e insisto en que espero que solo sea un tema entre ustedes y no trascienda. Somos un equipo entre muchos, y todas las personas con familias ensambladas lo saben. Funcionamos como un equipo, yendo y trayendo a los chicos, pero eso no voy a comentar porque no me corresponde", concluyó.