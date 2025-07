"No sé por qué": Daniel Fuenzalida reconoce error con su partner Rosario Bravo

Se veían como íntimos amigos, se tatuaron juntos y lograron una química que hizo popular y rentable su videopodcast "¿Cómo están los weones?", pero todo quedó en nada tras el quiebre de la dupla del animador Daniel "Huevo" Fuenzalida y la enfermera Rosario Bravo.

El fin, hasta ahora, se dio luego de que Bravo se enterara de que Fuenzalida inscribió el nombre del programa, pero sin contarle.

"Mi error, mi mea culpa que yo hago es que en ese minuto no se lo comenté a Rosario, no sé por qué, porque estaba llegando a TVN, no sé por qué, se me habrá olvidado. No había una mala intención, cero mala intención, sino que yo quería resguardar que una tercera persona no registrara en la categoría podcast, solamente la categoría podcast", dijo Fuenzalida.

En sus redes, publicó un video en que reconoce "ese fue un error mío, me arrepiento muchísimo, se lo debí haber comentado y esto se hubiese evitado (...) con Rosario seguimos hablando, de hecho esta semana estuvimos grabando también algunos compromisos comerciales que tenemos del podcast".

Sin embargo, también dejó entrever de que Rosario Bravo logró más reconocimiento público gracias a él: "Fui yo quien en octubre del año 2023 contacté a Rosario porque la vi muy simpática en TikTok, me llamaba la atención cómo hablaba con su audiencia, cómo se refería a ello y precisamente también me llamó la atención de su frase que era cómo están los hueones y ahí empezaba a contar toda su historia y me pareció muy simpática".