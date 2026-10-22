"No sé qué hacer": Naya Fácil enfrenta nuevo drama por filtraciones en su penthouse

Un nuevo drama enfrenta Naya Fácil con su penthouse en el exclusivo sector de El Golf, en Las Condes, luego de que las lluvias dejaran al descubierto una importante filtración de agua en su departamento, situación que también habría provocado problemas eléctricos en la propiedad.

A través de sus historias de Instagram, la figura de redes sociales mostró los daños en el techo de su baño y evidenció cómo caía agua desde la estructura.

"Hay una filtración de agua en mi departamento, importante. Así está el techo de mi baño y miren cómo está cayendo agua", señaló la creadora de contenido al compartir registros del problema.

La situación se habría repetido pese a que ya había limpiado el agua acumulada en el baño, lo que aumentó su preocupación por el origen de las filtraciones y la posibilidad de que el desperfecto existiera desde antes de las recientes precipitaciones.

"Anoche no había nada de poza y hoy nuevamente hay poza. Yo la verdad no sé qué hacer, y eso igual me tiene desanimada, porque son cosas que se reparan, pero no deberían pasar", lamentó Naya, quien también advirtió que las complicaciones se extendieron a otros sectores de la vivienda.

Las millonarias reparaciones en su penthouse

En el programa "Plan Perfecto", Aarón Collao, pareja de Naya Fácil, entregó nuevos antecedentes sobre la situación al conversar con Patricio Sotomayor, instancia en la que reveló que el costo de las reparaciones ascendería a $23 millones 100 mil.

Durante el espacio televisivo también se abordó un posible problema de aislación y la opción de que el antiguo propietario asuma el gasto mediante una garantía, aunque todavía falta precisar las condiciones de ese eventual pago y el origen exacto de los desperfectos.