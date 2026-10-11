"Nos enamoramos": Lucero recordó su romance con Felipe Camiroaga

La cantante Lucero recordó el romance que mantuvo con el fallecido animador Felipe Camiroaga a comienzos de los años 90, luego de conocerse durante el Festival de Viña del Mar de 1992, donde ambos formaron parte del jurado del certamen.

En una entrevista con el podcast "Cara a Cara con Rodner", conducido por Rodner Figueroa, la artista recordó el primer encuentro con el comunicador. "Cuando fui al Festival de Viña del Mar, ya era joven, una mujer, y conocí a Felipe Camiroaga, que era un presentador guapísimo", relató.

"Fueron pocos días, pero de verdad que nos enamoramos. Era como '¿qué cosa es esta?'. Como un romance de verano exprés que son lo máximo. Nos íbamos a caminar a la playa en Reñaca o en Viña en la noche", agregó la intérprete, quien explicó que continuaron viéndose cuando ella viajaba a Chile o el animador visitaba México.

Sin embargo, la distancia y sus compromisos profesionales llevaron a ambos a conversar sobre la posibilidad de mantener una relación formal. "Fuimos a hablar y dijimos: 'No podemos ser novios en la vida porque no nos vamos a ver nunca, porque mi carrera yo no la voy a dejar, tu carrera no la vas a dejar, y no vamos a ser novios oficiales'", recordó Lucero.

La mexicana también lamentó que no pudieran continuar juntos y sostuvo que ambos veían potencial en la relación. "Y dijimos: 'Qué triste, porque podíamos haber sido una pareja muy linda'", señaló, al recordar una historia que, pese a su brevedad, marcó su vida personal.

Finalmente, Lucero reflexionó sobre la muerte de Camiroaga, quien falleció el 2 de septiembre de 2011 en el accidente aéreo de Juan Fernández, y se preguntó cómo habría cambiado la historia si hubieran seguido juntos. "A veces las cosas son para ti o no son para ti, las personas son para ti o no. Yo creo que hubiéramos sido muy felices, pero no sé qué hubiera pasado el día que dejó de estar", concluyó.