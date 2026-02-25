Nuevo registro muestra que Fran Maira viró sin flecha verde antes de colisionar con motociclista

La influencer y exchica reality Fran Maira se vio involucrada en un accidente de tránsito tras colisionar con un motorista en Lo Barnechea.

Si bien, Mayerson Zapata, conductor del vehículo menor, logró ser reanimado en el lugar y trasladado a la clínica Los Andes, se encuentra actualmente en estado crítico.

"La salud de mi muchacho está muy crítica (...) Tiene fractura cerebral, craneal", explicó Luis Zapata Jaramillo, padre del joven.

Asimismo, el hombre indicó que su hijo -que se encontraba trabajando como repartidor de delivery al momento del choque- "tiene el hígado destrozado, tiene las costillas destrozadas del lado derecho, tiene un pulmón destrozado y le afecta para respirar".

Por su parte, Maira se encuentra detenida y pasará a control de detención durante la tarde.

Fran Maira viró sin flecha verde

En conversación con la prensa, Alejandro Maira, padre de la también cantante, afirmó que su hija "pasó con luz verde, están las cámaras de seguridad que grabaron".

No obstante, nuevos registros muestran el momento en el que la figura televisiva viró desde la calle Robles hacia Avenida La Dehesa, solo segundos antes de impactar con el motorista.

Pese a que automovilistas que transitan frecuentemente por el cruce han acusado problemas en el semáforo, el registro muestra luz verde, aunque sin la flecha que permite el doblar hacia la izquierda, lo que habría derivado en el accidente.