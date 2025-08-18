"Oye, Ibai": Emilia Dides imitó el viral desafío de Sammis Reyes

Una divertida dinámica en redes sociales protagonizaron Emilia Dides y Sammis Reyes, una de las parejas más mediáticas del momento.

Todo comenzó cuando el exdeportista, sin que nadie se lo pidiera, se grabara a sí mismo "desafiando" al streamer español Ibai Llanos para sumarlo a la próxima "Velada del año", popular evento de boxeo que en su última edición tuvo más de 10 millones de espectadores.

"Oye, Ibai. Yo me sumo a la Velada del otro año ¿Nos vemos?", dice Reyes en el viralizado video, el cual fue parodiado por decenas de usuarios en redes sociales usando un filtro especial.

Ni siquiera su pareja Emilia Dides quiso quedarse fuera de esta tendencia y se grabó imitando al futuro padre de su hijo. Sammis Reyes se lo tomó con humor y compartió el clip, asegurando que "le salió mejor que a Felipe Parra (el comediante imitador)".