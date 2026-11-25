Gabriel López, el padre del Miss Universo Chile Dominga López, aseguró que su hija "debe estar muy enojada" por el peinado que lució durante la final del concurso.

Tras clasificar entre las 12 mejores candidatas, Dominga López desfiló por la pasarela con un impactante traje de gala, pero con un peinado que no estaba bien confeccionado.

"Debe estar muy enojada con su última pasada... por el tema del postizo, le quedaron unos pelos parados y la Domi es muy perfeccionista", señaló en conversación con Mega.

Pese a ello López cree que eso no afectó en la eliminación de su hija y aseguró que "no creo que haya influido".

"Más que ganar, Domi quería estar entre las mejores cinco para poder hablar", agregó Gabriel López.