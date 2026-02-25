Padre de Fran Maira detalla accidente de tránsito: "Mi hija pasó con luz verde"

La noche del martes, la exchica reality Fran Maira protagonizó un accidente de tránsito en la comuna de Lo Barnechea.

De acuerdo a reportes, alrededor de las 21:45 horas, la también cantante chocó con un motorista en la intersección de Robles y Avenida La Dehesa.

Según se informó, el conductor del vehículo menor fue reanimado en el lugar y trasladado a un recinto asistencial, donde permanece en estado de gravedad.

Por su parte, la figura televisiva fue detenida por Carabineros, quienes se encuentran investigando las causas de la colisión.

Padre de Fran Maira detalla accidente

En conversación con la prensa, Alejandro Maira, padre de la influencer, señalo que lo sucedido "es un accidente, pero no puedo responsabilizar a nadie porque hay muchos testigos, dicen que fue un problema de semáforo".

"Mi hija pasó con luz verde, están las cámaras de seguridad que grabaron", declaró, añadiendo que "ojalá la persona que venía en el vehículo menor, que fue la que más sufrió daño, se pueda recuperar y no tenga problemas".

"Lo más importante es que mi hija pasó con luz verde, por lo tanto hay que revisar, hacer una investigación, acá es un accidente, no es que haya habido la intención de atropellar a una persona", cerró.

En tanto, un testigo del choque ratificó la versión entregada por el progenitor de la ex "Gran Hermano", afirmando que la verdadera causa del accidente radica en el semáforo.

"La culpa acá es del semáforo. El semáforo. Yo creo que la municipalidad tiene algo que ver, porque no es primera vez que pasa aquí, esta esquina es muy concurrida, muchos accidente siempre por este semáforo de tres tiempos", explicó a 24 Horas.