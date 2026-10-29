Pamela Díaz rechazó disculpas de Sergio Rojas: conflicto seguirá en tribunales

Pamela Díaz y Sergio Rojas se enfrentaron este jueves en el Centro de Justicia, en el marco de la querella que la animadora presentó contra el conductor de "Que te lo digo", instancia en la que no lograron llegar a un acuerdo para cerrar el conflicto judicial.

Si bien, la defensa del periodista ofreció disculpas públicas como una alternativa para poner fin a la disputa, la comunicadora rechazó la propuesta debido a que su objetivo es que Rojas asuma responsabilidad por sus declaraciones.

Tras la audiencia, la abogada de Díaz, Fadwa Rabi, conversó con el matinal "Contigo en la mañana", de Chilevisión, donde explicó los motivos por los que su representada decidió no aceptar la propuesta de conciliación.

Abogada explicó por qué no hubo acuerdo

"Pamela está cansada del hostigamiento, los hechos de la querella son mucho más amplios, él no solo dijo que la han 'gorreado', ha dicho cosas muy feas", sostuvo la jurista en el programa matutino.

Rabi también detalló que durante la audiencia se planteó la posibilidad de ofrecer una pena de 61 días y una UTM, alternativa que habría requerido que el periodista reconociera su responsabilidad en los hechos denunciados, algo que finalmente no aceptó.

"Vamos a tener que seguir, todos sabemos que cárcel no va a ser, pero lo que queremos es que a él se le condene por el delito de injurias graves con publicidad", afirmó la hija de Helhue Sukni, quien recalcó que buscan una condena que quede registrada formalmente.

Por su parte, Díaz también defendió su presencia en tribunales y descartó que sus visitas respondan a una intención de generar espectáculo, señalando: "No estoy de paseo, estoy pidiendo mis derechos".