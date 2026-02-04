Pangal Andrade llegó a acuerdo en caso fogata: Estas son las medidas que deberá cumplir

Pangal Andrade y el equipo de su programa "El Clan" llegaron a un acuerdo y consiguieron la suspensión condicional del proceso judicial que enfrentaban tras ser acusados de encender fuego en un Parque Nacional.

La audiencia de formalización se realizó en el Juzgado de Garantía de Hualaihue en la Región de Los Lagos. En esa región se ubica el Parque Nacional Hornopirén, lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos denunciados.

"Se procedió a suspender condicionalmente el procedimiento respecto de los imputados. Se estableció una suspensión por el plazo de un año, tiempo en el cual los imputados deben cumplir algunas condiciones", señaló la fiscal Nathalie Yonsson.

Además de fijar un domicilio, los imputados deberán exhibir, en las mismas plataformas en las que aparece el programa "El Clan", una campaña de concientización sobre los incendios forestales. Esta también deberá ser difundida por los involucrados en sus redes sociales personales.