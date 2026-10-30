Pangal Andrade reveló desconocido romance con Tita Ureta: "Se hizo la lesa"

En el marco de un nuevo episodio del programa "Vértigo", el chico reality Pangal Andrade reveló que tuvo un romance con la animadora del espacio, Tita Ureta.

Todo partió con el animador Martín Cárcamo instando a Andrade a hablar sobre el episodio, el cual ocurrió años atrás y terminó con Ureta dejando plantado al galán.

"La invité a salir. Y me dijo que sí. Y después yo voy manejando feliz a Santiago, 'Esta es la mía', decía yo (...) Y de repente voy llegando a Santiago. Le pregunté: '¿Dónde nos juntamos?' No me contestaron. Iba en la quinta llamada, dije: 'Ya, no me pesca'", relató Pangal Andrade.

El viaje no estuvo excento de complicaciones, ya que Pangal aseguró "haber manejado 4 horas y quedarme en pana". "Bueno llegué a Santiago... y nada... se hizo la lesa", agregó Pangal.

Entre risas, y con algo de pudor, Tita Ureta explicó que el acercamiento ocurrió cuando ella tenía 19 años y en otra etapa de su vida. "Lo que pasa es que yo estaba tanteado y ahí estaba conociendo a mi actual marido y tomamos una decisión y ahora estoy feliz", aseguró.

Con esta confesión el programa "Vértigo" logró liderar la audiencia del bloque prime de este jueves con un rating de 440.502 personas promedio por minuto entre las 22:40 y las 01:37 horas.