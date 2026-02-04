Pangal Andrade y su equipo se pronuncian tras acuerdo judicial por fogata en Parque Hornopirén

Luego de que se conociera el acuerdo judicial alcanzado en la investigación por una fogata encendida en el Parque Nacional Hornopirén, Pangal Andrade y el equipo de "El Clan" se refirieron públicamente al desenlace del caso.

La causa surgió tras la formalización de los integrantes del programa por presunto uso de fuego y acceso a una zona no habilitada del área protegida.

En la audiencia realizada esta semana, el tribunal acogió la suspensión condicional del procedimiento solicitada por la Fiscalía, fijando una serie de medidas a cumplir durante un año. Entre ellas se incluyen la fijación de domicilio y la difusión de contenidos educativos sobre prevención de incendios forestales.

La resolución permitió poner término anticipado al proceso, sin una condena penal, y motivó al equipo televisivo a entregar su postura a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La respuesta de Pangal y "El Clan"

A través de Instagram, Pangal Andrade y el equipo de El Clan compartieron un comunicado sobre el acuerdo judicial alcanzado en la causa, aclarando el alcance de la resolución y el sentido de las medidas establecidas por la justicia.

"Queremos ser claros: este acuerdo no implica una imputación ni la existencia de responsabilidad penal respecto de los integrantes del programa", señalaron en el posteo.

En el texto, el equipo también defendió el espíritu del proyecto televisivo, afirmando que "desde el inicio, El Clan ha sido un proyecto que busca relevar la conexión con la naturaleza, los territorios y las comunidades, promoviendo siempre una relación de respeto con el entorno".

Respecto de las medidas impuestas por el tribunal, el grupo indicó que estas se enmarcan en un contexto de prevención y educación ambiental, especialmente relevante en un país afectado recurrentemente por incendios forestales.

Finalmente, confirmaron que cumplirán con lo establecido mediante contenidos específicos dentro del programa, orientados a la concientización.

"A través de cápsulas informativas, buscamos colaborar activamente con el cuidado de los parques nacionales y reafirmar nuestro compromiso con el medio ambiente", cerraron.