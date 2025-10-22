Pareja de Fran Maira fue formalizado: quedó con prohibición de acercamiento

Joaquín Rodríguez, nombre real del productor musical Nes, fue formalizado por una presunta agresión a su pareja, Fran Maira.

La tarde de este miércoles, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima para el artista.

De acuerdo a antecedentes, el incidente tuvo lugar en el Hotel Mandarín Oriental durante la madrugada y, según el relato de la ex "Gran Hermano", mientras discutían por problemas sentimentales en una de las habitaciones, Rodríguez se alteró, tomando con fuerza los brazos de la joven y zamarreándola bruscamente.

Posteriormente, el hombre se dirigió al estacionamiento y realizó diversos destrozos al vehículo de la también cantante.

Nes niega relación con Fran Maira

Tras la audiencia de formalización, Nes rompió el silencio para hablar con la prensa, negando las acusaciones de Maira.

"No la he agredido. En ningún momento la he tocado", afirmó al programa "Hay que decirlo", indicando además que no existe vínculo sentimental con la actual jurado de "¿Cuánto Vale el Show?".

Por su parte, el abogado defensor declaró que "la versión de Joaquín y la que va a llevar adelante su defensa es que estos hechos no sucedieron tal como los denuncia la víctima, y en ese entendido, durante el plazo de investigación, se va a acreditar la teoría de mi representado en cuanto a que primero no hubo golpes, no hubo lesiones, porque sino hubiese sido formalizado por el delito de lesiones y no fue así".

Además, el representante legal detalló que los delitos por lo que su cliente fue formalizado "son dos, el delito de amenazas y el delito de daños. Y esto en el contexto de violencia intrafamiliar porque anteriormente la víctima era pareja o expareja de mi representado".