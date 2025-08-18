¿Parlamento o pantalla? Los famosos que buscan entrar al Congreso

El cruce entre política y espectáculos volverá a repetirse en las elecciones parlamentarias de este año; y tal como en comicios anteriores, distintas personalidades del mundo artístico, televisivo o mediático ya figuran como cartas para disputar un escaño en el Congreso.

La lista a lo largo de los años es amplia, desde los actores Álvaro Escobar y Ramón Farías, cantantes como Amaro Labra y Flor Motuda; hasta figuras mediáticas como Andrea Molina, Marisela Santibáñez, Maite Orsini y Hotuiti Teao, entre otros.

Con los últimos ajustes en marcha -el plazo de inscripción finaliza esta medianoche- ya hay varios nombres confirmados y otros en conversaciones finales, reportó 24 Horas.

Por el bloque Chile Vamos y Demócratas (UDI, RN, Evópoli y Demócratas) aparecen:

La mediática Marlen Olivarí (RN, distrito 6)

(RN, distrito 6) El cantante Pablo Herrera (distrito 14)

(distrito 14) El modelo Patricio Laguna (Demócratas, distrito 15)

(Demócratas, distrito 15) El exchico reality Gonzalo Egas (distrito 8)

(distrito 8) El actor y excore Juan Pablo Sáez (distrito 10)

(distrito 10) La comunicadora Carola Julio (Evópoli, distrito 6)

En tanto, en el Pacto Unidad por Chile, del oficialismo y la Democracia Cristiana aparecen:

La actriz Li Fridman (PS, distrito 12)

(PS, distrito 12) La médico y panelista de TV Carolina Herrera (PS, distrito 15)

(PS, distrito 15) El animador Juan Carlos "Pollo" Valdivia (Independiente-DC, distrito 8)

(Independiente-DC, distrito 8) El actor Felipe Ríos (Partido Liberal, distrito 7).

Finalmente, están por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) se suma el actor Ariel Mateluna (AH, distrito 9), recordado por su participación en películas y teleseries nacionales; y Julio Martínez, hijo del recordado homónimo comentarista deportivo, carta senatorial por Valparaíso del Partido Nacional Libertario.