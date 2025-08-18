Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago11.5°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Personajes

¿Parlamento o pantalla? Los famosos que buscan entrar al Congreso

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Varias figuras mediáticas intentan dar el salto desde escenarios y pantallas hasta el Parlamento.

¿Parlamento o pantalla? Los famosos que buscan entrar al Congreso
 Redes sociales
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El cruce entre política y espectáculos volverá a repetirse en las elecciones parlamentarias de este año; y tal como en comicios anteriores, distintas personalidades del mundo artístico, televisivo o mediático ya figuran como  cartas para disputar un escaño en el Congreso.

La lista a lo largo de los años es amplia, desde los actores Álvaro Escobar y Ramón Farías, cantantes como Amaro Labra y Flor Motuda; hasta figuras mediáticas como Andrea Molina, Marisela Santibáñez, Maite Orsini y Hotuiti Teao, entre otros.

Con los últimos ajustes en marcha -el plazo de inscripción finaliza esta medianoche- ya hay varios nombres confirmados y otros en conversaciones finales, reportó 24 Horas

Por el bloque Chile Vamos y Demócratas (UDI, RN, Evópoli y Demócratas) aparecen:

  • La mediática Marlen Olivarí (RN, distrito 6)
  • El cantante Pablo Herrera (distrito 14)
  • El modelo Patricio Laguna (Demócratas, distrito 15)
  • El exchico reality Gonzalo Egas (distrito 8)
  • El actor y excore Juan Pablo Sáez (distrito 10)
  • La comunicadora Carola Julio (Evópoli, distrito 6)

En tanto, en el Pacto Unidad por Chile, del oficialismo y la Democracia Cristiana  aparecen:

  • La actriz Li Fridman (PS, distrito 12)
  • La médico y panelista de TV Carolina Herrera (PS, distrito 15)
  • El animador Juan Carlos "Pollo" Valdivia (Independiente-DC, distrito 8)
  • El actor Felipe Ríos (Partido Liberal, distrito 7).

Finalmente, están por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) se suma el actor Ariel Mateluna (AH, distrito 9), recordado por su participación en películas y teleseries nacionales; y Julio Martínez, hijo del recordado homónimo comentarista deportivo, carta senatorial por Valparaíso del Partido Nacional Libertario.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada