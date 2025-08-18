¿Parlamento o pantalla? Los famosos que buscan entrar al Congreso
Varias figuras mediáticas intentan dar el salto desde escenarios y pantallas hasta el Parlamento.
Varias figuras mediáticas intentan dar el salto desde escenarios y pantallas hasta el Parlamento.
El cruce entre política y espectáculos volverá a repetirse en las elecciones parlamentarias de este año; y tal como en comicios anteriores, distintas personalidades del mundo artístico, televisivo o mediático ya figuran como cartas para disputar un escaño en el Congreso.
La lista a lo largo de los años es amplia, desde los actores Álvaro Escobar y Ramón Farías, cantantes como Amaro Labra y Flor Motuda; hasta figuras mediáticas como Andrea Molina, Marisela Santibáñez, Maite Orsini y Hotuiti Teao, entre otros.
Con los últimos ajustes en marcha -el plazo de inscripción finaliza esta medianoche- ya hay varios nombres confirmados y otros en conversaciones finales, reportó 24 Horas.
Por el bloque Chile Vamos y Demócratas (UDI, RN, Evópoli y Demócratas) aparecen:
En tanto, en el Pacto Unidad por Chile, del oficialismo y la Democracia Cristiana aparecen:
Finalmente, están por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) se suma el actor Ariel Mateluna (AH, distrito 9), recordado por su participación en películas y teleseries nacionales; y Julio Martínez, hijo del recordado homónimo comentarista deportivo, carta senatorial por Valparaíso del Partido Nacional Libertario.