Paula Pavic confirma quiebre con Camilo Huerta: "Esto no iba a llegar a ninguna parte"

Paula Pavic confirmó el fin de su relación con Camilo Huerta, romance que nació durante su participación en el reality "Vecinos al límite", donde incluso protagonizaron un matrimonio simbólico.

En conversación con TiempoX, de En Cancha, la empresaria aseguró que, pese a que ya no están juntos como pareja, ambos mantienen una buena relación y continúan en contacto. Asimismo, explicó los motivos que llevaron al quiebre.

"Nosotros ya no estamos juntos, pero igual hemos seguido hablando porque nos llevamos súper bien y todo, y tenemos una súper linda relación de amigos ahora", señaló.

Respecto de los motivos del quiebre, Pavic explicó que volver a su vida cotidiana tras el encierro fue determinante para replantearse la relación, pues debió retomar sus responsabilidades y se dio cuenta de que aún necesitaba ordenar su vida. "Tengo que enfocarme", sostuvo, aludiendo a la necesidad de priorizar su situación personal antes de iniciar una relación.

A esto se sumaron las dificultades para proyectar un futuro juntos debido a la distancia, ya que ella vive en Estados Unidos y no tenía claro dónde se establecería, mientras que Huerta no podía instalarse allá. "Esto no iba a llegar a ninguna parte. Él no puede vivir allí. Yo no sé si voy a vivir acá. ¿Qué iba a hacer él allá?", planteó.

Sobre la situación judicial que enfrenta Huerta, la coach de vida comentó que esta no fue la causa de la ruptura, pues la decisión ya estaba tomada antes de que se conocieran esos antecedentes. Sin embargo, reconoció que el escenario le generó sentimientos de culpa por considerar que podía estar dejándolo solo en un momento complejo.

"Me pregunté: ¿por qué debo hacerme responsable de otra persona? Si apenas puedo con mi vida y mis hijos", cerró Pavic.