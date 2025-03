Pedro Pascal descarta romance con Jennifer Aniston: "Somos buenos amigos"

Este fin de semana, los actores Pedro Pascal y Jennifer Aniston encendieron las alarmas al ser fotografiados juntos.

Tras viralizarse las imágenes, se empezó a especular sobre un posible romance entre los intérpretes, por lo que el chileno aclaró su relación con la protagonista de "Friends".

"Oh, Jennifer y yo somos muy buenos amigos y cenamos juntos el sábado", aclaró a Entertainment Tonight durante la avant premiere de la neuva temporada de "The Last of Us".

En este contexto, el artista señaló que "fue una cena de martini muy divertida", destacando el carisma y simpatía de su colega.

Asimismo, una fuente indicó al citado medio que se trató en realidad de una reunión "de negocios" para acercar a Aniston y Pascal.

"A Jen (Aniston) le gusta la energía de Pedro y le encantaría trabajar con él", aseguraron.