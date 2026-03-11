Pedro Pascal se pronuncia tras cambio de mando: "Fuerza Chile"

El actor Pedro Pascal envió un mensaje a Chile tras el cambio de mando presidencial, donde José Antonio Kast asumió como Presidente de la República por el periodo 2026-2030.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete -que manifestó su apoyo a Gabriel Boric en 2021- compartió infografías sobre los peligros que corren los derechos los derechos reproductivos de la mujer bajo el nuevo gobierno, con la breve descripción: "Fuerza, Chile".

En tanto, en las imágenes se lee: "Activistas por los derechos de las mujeres advierten que el país podría enfrentar un importante retroceso. Pero los movimientos en todo Chile dicen que seguirán luchando para proteger los derechos reproductivos".

Además, el posteo destacó el "poderoso movimiento feminista" que existe en el país: "Alrededor de 500.000 mujeres marcharon en el Día Internacional de la Mujer 2026, mostrando un fuerte apoyo a la igualdad de género y los derechos reproductivos", indicó.

"Kast se ha opuesto durante mucho tiempo al derecho al aborto. Anteriormente votó en contra de la ley del aborto de 2017 y apoya volver a una prohibición total. Estas protecciones limitadas se introdujeron en 2017 después de décadas de prohibición total", advirtieron.

Posteriormente, se apuntó a que "los activistas temen un retroceso en los derechos reproductivos, especialmente el acceso al aborto".

"Chile: los derechos de las mujeres están en riesgo. Grupos de derechos de las mujeres en Chile están dando la voz de alarma mientras el ultraconservador presidente Kast se prepara para asumir el cargo", finalizaron.