Pepi Velasco se lanza contra Maite Orsini por negar romances: "Hiciste daño"

La actriz Pepi Velasco lanzó duras críticas contra Maite Orsini, luego de que la exdiputada negara haberse involucrado con hombres casados.

Mediante redes sociales, la abogada compartió un vídeo donde negó haber interferido en relaciones sentimentales ajenas, luego de que se le acusara de haber tenido un affaire con Roberto Cox en Francia.

En el clip, la exparlamentaria aclaró sus más bulladas controversias, afirmando que su cercanía con figuras como Jorge Valdivia y Marcelo Díaz se había cuando ellos estaban separados.

Asimismo, afirmó que no tuvo que ver en el quiebre sentimental entre Amparo Noguera y Marcelo Alonso.

Pepi Velasco arremete contra Maite Orsini

Pese a estas explicaciones, Velasco arremetió contra Orsini en Instagram, mediante los posteos de la creadora Claudia Ossandón, quien publicó extractos de los vídeos.

"Perdona", escribió, agregando en otro comentario: "Sí hiciste daño, y mucho. Generaste incredulidad, desconfianza, risas, molestias a la BUENA POLÍTICA".