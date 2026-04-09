Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Pepi Velasco se lanza contra Maite Orsini por negar romances: "Hiciste daño"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz respondió en duros términos a la reciente publicación de la exdiputada.

Pepi Velasco se lanza contra Maite Orsini por negar romances:
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La actriz Pepi Velasco lanzó duras críticas contra Maite Orsini, luego de que la exdiputada negara haberse involucrado con hombres casados. 

Mediante redes sociales, la abogada compartió un vídeo donde negó haber interferido en relaciones sentimentales ajenas, luego de que se le acusara de haber tenido un affaire con Roberto Cox en Francia. 

En el clip, la exparlamentaria aclaró sus más bulladas controversias, afirmando que su cercanía con figuras como Jorge Valdivia y Marcelo Díaz se había cuando ellos estaban separados.

Asimismo, afirmó que no tuvo que ver en el quiebre sentimental entre Amparo Noguera y Marcelo Alonso.

Pepi Velasco arremete contra Maite Orsini 

Pese a estas explicaciones, Velasco arremetió contra Orsini en Instagram, mediante los posteos de la creadora Claudia Ossandón, quien publicó extractos de los vídeos. 

"Perdona", escribió, agregando en otro comentario: "Sí hiciste daño, y mucho. Generaste incredulidad, desconfianza, risas, molestias a la BUENA POLÍTICA".

Pepi Velasco criticó a Maite Orsini

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada