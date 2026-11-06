"¿Por qué no te sacas el traje de amigo de ella?": Américo protagonizó tenso cruce con Gino Costa

Américo fue condenado este viernes por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar contra su expareja, Yamila Reyna, tras reconocer su responsabilidad en los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2026.

La sentencia contempla 100 días de presidio menor en su grado mínimo, con arresto domiciliario diurno, una multa de 11 UTM y la prohibición de acercarse o comunicarse con la actriz durante seis meses.

A la salida del tribunal, el cantante tuvo un tenso intercambio con Gino Costa, periodista de "Contigo en la mañana" y amigo de Reyna, quien lo cuestionó por sus declaraciones sobre el caso.

"¿Por qué no te sacas el traje del amigo de ella? Yo estoy hablando tranquilamente. Sácate un rato el traje (...) Todo el mundo necesita terapia", le respondió ofuscado al periodista.

"No tengo ningún traje, acá hay una mujer que sufrió violencia de tu parte", replicó Costa.

Gino Costa cuestionó la desprotección de Yamila Reyna

Previo al cruce, el periodista explicó su postura y sostuvo que, más allá de su amistad con la actriz, lo importante era proteger a la víctima. "¿A quién se tiene que proteger? A la víctima", planteó.

El comunicador también acusó que Reyna ha sido revictimizada y mencionó una canción que se viralizó en Bolivia, además de declaraciones que Américo habría realizado durante sus conciertos.

Finalmente, aseguró que los antecedentes del caso darían cuenta de la gravedad de los hechos. "Si ustedes vieran los videos, si ustedes vieran el relato (...) la opinión que todos tienen de la denuncia sería absolutamente distinta", afirmó.

Yamila Reyna agradeció el respaldo del periodista

La actriz reaccionó a la intervención de Costa y le dedicó un mensaje en redes sociales: "Conozco tu profesionalismo pero más sé de tu corazón, te quiero".

Además, compartió una reflexión sobre lo ocurrido y agradeció a su familia, abogados, amigos y a los periodistas que, según expresó, "jamás dudaron de mi palabra".