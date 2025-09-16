Protagonista del viral "Las Calilas y las Mojo Jojo" revela diagnóstico de cáncer

María Elena Garay, conocida por el famoso viral de "Las Calilas y las Mojo Jojo", reapareció para revelar que fue diagnosticada con cáncer de riñón.

En una reciente entrevista con el medio Región 17, la también conocida como "la Chaucha", abordó su delicado estado de salud.

"Tengo cáncer a un riñón y estamos esperando a que me hagan una diálisis", declaró.

El salto a la fama de "Las Calilas y las Mojo Jojo"

En 2013, Garay saltó a la fama tras dar unas deslenguadas declaraciones sobre una riña entre vecinos en San Felipe, ocurrida tras el asesinato de su esposo, Cristian Vásquez Espinoza, conocido como el "Dedos Cortos".

Pese a la trágica historia, "la Chaucha" afirmó que la fama ha sido algo "bacán, me siento querida por todos, donde voy me piden fotos. Es súper rico todo lo que pasó".

"Yo converso con gente de Estados Unidos, de varios países. Tengo contacto con ellos y me están ayudando desde Nueva York; no mucho, pero me han ayudado", comentó la mujer sobre el apoyo de sus seguidores.