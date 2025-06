¿Qué le pasó a David Beckham? Preocupación por imagen hospitalizado

Victoria Beckham compartió en redes sociales imágenes de su esposo, el exfutbolista David Beckham, hospitalizado y con un cabestrillo azul en el brazo derecho.

La diseñadora de moda y exintegrante de las Spice Girls agrregó en la imagen el mensaje "Get well soon daddy", escrito sobre la fotografía.

También compartió una segunda foto en la que se ve una pulsera con cuentas que forma la misma frase, sumado a una cama que parece indicar que el exfutbolista ya se encontraba en casa.

Según reportes de People, la intervención quirúrgica se debió a complicaciones de un tornillo reabsorbible implantado en 2003, tras un partido amistoso de la selección inglesa en Sudáfrica.

El elemento no se disolvió correctamente y habría quedado incrustado en el hueso, generando molestias crónicas que llevaron a David Beckham, de 50 años, a optar por una cirugía correctiva.

La operación llega en un momento significativo para Beckham, quien recientemente fue condecorado con el título de "caballero" por la corona británica.