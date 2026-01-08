Rafael Araneda sobre dichos de Sergio Rojas: "Llegaré hasta las últimas consecuencias"

El animador Rafael Araneda se refirió a la polémica con Sergio Rojas, quien fue denunciado por sus dichos sobre el hijo menor de la figura televisiva y Marcela Vacarezza.

Tras criticar a la familia por exponer al niño, asegurando que lo habían adoptado con la intención de "vanagloriarse", el conductor del Festival de Viña emitió una breve declaración.

En conversación con Patricio Sotomayor en el programa radial "Cuéntamelo todo" (Radio Pudahuel), Araneda dijo que "la libertad es libre, como dice Patito, viva la libertad, que se yo, pero con respeto, sin saltarse las legislaciones, todo bien".

"Cuando se saltan yo no tengo nada que hablar, hablará la ley, y si no, uno reaccionaría de otra manera", agregó.

Posteriomente, Sotomayor reveló en "Plan Perfecto" (CHV) que el animador "está muy molesto, y me dice así: voy a llegar hasta las últimas consecuencias".

"Y me dice, 'si yo no fuera una figura pública, esto lo resolvemos de otra manera'", complementó el comunicador.