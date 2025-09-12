Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Rafael Cavada confirma el fin de su relación con Diana Aurenque

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"No mereces este camino sin fin", afirmó el periodista a través de un sentido mensaje.

Con un sentido mensaje, el periodista Rafael Cavada anunció el quiebre con la filósofa Diana Aurenque tras un año de relación. 

A través de redes sociales, el rostro de CHV escribió: "Ha sido un periodo durísimo. Tu respaldo fue esencial, desde el principio, en medio de acusaciones infundadas, agresiones sin base en las redes, inestabilidad laboral y mucha incertidumbre". 

"Hoy tu sonrisa es más esquiva y no quiero que siga así. No es justo que toda esta carga -que debo resolver yo- termine sobre tus hombros. Eres, con los niños, lo mejor que me ha pasado y por eso mismo no mereces esto", añadió el comunicador.

Y añadió: "El apoyo entre nosotros no desaparece. Pero no mereces este camino sin fin, apoyando a alguien atrapado en situaciones insostenibles, y en un larguísimo proceso en manos de una justicia bien intencionada, pero diletante, torpe y muchas veces sorda e indiferente".

Fue en septiembre del año pasado que Aurenque confirmó su romance con el periodista, con una romántica postal en sus redes sociales

Sin embargo, el fin de la relación respondería a una crisis personal que enfrenta Cavada, quien enfrenta una denuncia por violencia intrafamiliar de parte de la madre de sus hijos, Fiorella Choca.

En portada