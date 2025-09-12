Rafael Cavada confirma el fin de su relación con Diana Aurenque

Con un sentido mensaje, el periodista Rafael Cavada anunció el quiebre con la filósofa Diana Aurenque tras un año de relación.

A través de redes sociales, el rostro de CHV escribió: "Ha sido un periodo durísimo. Tu respaldo fue esencial, desde el principio, en medio de acusaciones infundadas, agresiones sin base en las redes, inestabilidad laboral y mucha incertidumbre".

"Hoy tu sonrisa es más esquiva y no quiero que siga así. No es justo que toda esta carga -que debo resolver yo- termine sobre tus hombros. Eres, con los niños, lo mejor que me ha pasado y por eso mismo no mereces esto", añadió el comunicador.

Y añadió: "El apoyo entre nosotros no desaparece. Pero no mereces este camino sin fin, apoyando a alguien atrapado en situaciones insostenibles, y en un larguísimo proceso en manos de una justicia bien intencionada, pero diletante, torpe y muchas veces sorda e indiferente".

Fue en septiembre del año pasado que Aurenque confirmó su romance con el periodista, con una romántica postal en sus redes sociales.

Sin embargo, el fin de la relación respondería a una crisis personal que enfrenta Cavada, quien enfrenta una denuncia por violencia intrafamiliar de parte de la madre de sus hijos, Fiorella Choca.