Reportan quiebre entre Piqué y Clara Chía, luego de tres años de relación

El mediático romance entre Gerard Piqué y Clara Chía parece haber llegado a su fin, reportan medios españoles.

Según reveló la periodista Adriana Dorronsoro, la pareja habría terminado tras pasar por numerosas crisis a raíz de la exposición pública, las largas estancias del exfutbolista en Estados Unidos para cuidar a los hijos que comparte con Shakira -quien se encuentra de gira mundial- y una supuesta infidelidad.

"Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro", reveló la comunicador en el programa "Vamos a Ver".

En este contexto, Dorronsoro recordó que hace un mes, el exdeportista fue visto junto a una mujer pelirroja en una heladería de Miami, episodio que dio pie a las especulaciones.

"No sé si ese habrá sido el motivo o no, pero me confirman la ruptura", afirmó la periodista, señalando que la información proviene de una fuente "muy cercana a la pareja".

Cabe mencionar que Piqué y Chía, cuyo romance se confirmó en agosto del 2022, vivieron una relación bastante mediática, ya que el español fue acusado de engañar a Shakira con la joven, tema que ha sido abordado por la estrella colombiana en su último álbum "Las Mujeres Ya No Lloran".