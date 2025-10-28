Restos de Héctor Noguera serán velados en la Universidad Católica

La familia y el círculo cercano de Héctor Noguera confirmó los detalles del responso fúnebre del actor, fallecido este martes a sus 88 años.

A través de un comunicado informaron que el velorio de Noguera se realizará desde las 16:00 horas de este martes 28 de octubre en el Templo del Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica ubicado en el Campus Oriente (Avenida Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia).

Ademas a las 11:00 horas de este jueves 30 de octubre se realizará una ceremonia religiosa en el mismo recinto. Posteriormente sus restos serán trasladados al cementerio Parque del Recuerdo (Huechuraba) para su funeral.