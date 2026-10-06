Revelan cuánto habría gastado Ignacia Michelson para competir en Miss Grand

Ignacia Michelson ha dado que hablar durante su participación en el Miss Grand International 2026, y ahora una nueva revelación puso el foco en la millonaria inversión que habría realizado para competir por la corona.

En conversación con Cecilia Gutiérrez en el podcast "Bombastic", Nelson Beltrán, conocido como El Colombiano, aseguró que la modelo habría desembolsado $52 millones en distintos gastos relacionados con su participación en el certamen.

Según explicó, parte de ese dinero habría sido destinado al equipo que acompañó a Michelson en Tailandia, incluyendo profesionales de maquillaje, peluquería y redes sociales, además de sus respectivos sueldos y gastos.

El Colombiano también mencionó la inversión realizada por la modelo en vestuario y reveló que incluso habría comprado un iPhone de última generación para realizar un sorteo a través de sus redes sociales.

La cifra contrasta con lo que la propia la exchica reality había contado días antes, cuando aseguró durante un live que ya había gastado más de $60 millones, considerando pasajes, equipo, fotógrafos y vestuario, y que solamente en trajes había desembolsado $18 millones.

"Es harto. No tengo ningún patrocinador ni una marca potente, todo lo he hecho yo y con personas que me han apoyado", explicó entonces la representante chilena, quien se prepara para la final del Miss Grand International, programada para este sábado 10 de octubre.