Revelan nuevos antecedentes de violento episodio entre Américo y Yamila Reyna

Este martes, el programa "Hay que decirlo" (Canal 13) compartió nuevos detalles sobre la denuncia por violencia intrafamiliar contra Américo, interpuesta por su expareja Yamila Reyna.

Según reportes de Juan Pablo Benito, existirían testigos y registros de la presunta agresión de la que se le acusa al artista, ocurrida en una estación de servicio a mediados de febrero, tras una presentación en el Festival Oro Verde de Empedrado.

"Lo dije en febrero, que habían tres testigos que vieron parte de este episodio, según lo que nosotros sabemos, y antecedentes que se tendrán que confirmar en los próximos días, la Policía de Investigaciones tendrá que ir con estas personas que son testigos de interés dentro de este hecho", detalló el reportero.

Asimismo, el comunicador señaló que las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el músico destruyó el teléfono celular de la actriz, dispositivo que ya fue periciado por la PDI.

"Claramente se ve cuando el teléfono celular lo azotan en el suelo más de cuatro veces (...) El celular quedó ahí, tratan de levantarlo pero es lanzado nuevamente y queda ahí", agregó.

Luego de que la camioneta en la que se trasladaban se retirara, una persona clave recogió y guardó el dispositivo, que fue sumado a las evidencias del caso.