Tópicos: Magazine | Personajes

Richard Ashcroft recibió importante sanción por conducir a exceso de velocidad

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa

El cantante deberá pagar casi 3.000 euros en multas y no podrá conducir durante un tiempo.

El cantante británico Richard Ashcroft, vocalista de The Verve, fue sancionado con seis meses sin conducir y una multa de más de 3.000 euros por exceso de velocidad.

El 19 de febrero de 2025, Ashcroft fue captado conduciendo su vehículo a una velocidad de 48 millas por hora -unos 78 kilómetros por hora- superior a la permitida, de unos 64 km/h, en una autopista al oeste de Londres.

El músico, de 54 años, no asistió presencialmente a la vista judicial, celebrada en un tribunal al sur de la capital británica, pero se declaró culpable de un cargo de exceso de velocidad.

Ashcroft ya acumulaba otras infracciones: ya había cometido otros tres delitos de excesos de velocidad entre diciembre de 2022 y octubre de 2024.

