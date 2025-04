Rocío Toscano arremete contra Lucas Bolvarán por "papito corazón"

La actriz Rocío Toscano arremetió sin filtro contra Lucas Bolvarán, con el que compartió pantalla en "Los 80", acusándolo de "papito corazón" por no hacerse cargo de sus hijas.

A través de Instagram, la artista solidarizó con la situación de Camila Fernández, expareja de su colega, quien denunció al intérprete de Félix Herrera en la exitosa serie de Canal 13 por la pensión impaga de sus gemelas.

"Yo me pregunto qué pasó con esas mujeres que crían este tipo de hombres, ¿qué pasa? ¿cuál es la sustancia que crea este monstruo?", reflexionó la actriz de "Verdades ocultas".

Además, Toscano aprovechó para repasar al padre de sus hijos, con quien vive una situación similar: "Marco Antonio Tapia Urizar no existe, no aparece, y él decide todos los días no estar".

Cabe mencionar que no es la primera vez que Fernández se lanza públicamente a Bolvarán, ya que en 2018 lo acusó de agredirla física y psicológicamente mientras estaba embarazada.

En tanto, la joven utilizó sus redes sociales hace unos días para contar que el actor la volvió a contactar después de seis años, ofreciéndole una cantidad de dinero inferior a lo acordado en tribunales.