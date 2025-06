Sandra Oh recibe doctorado honorífico y revive a Cristina Yang

La actriz Sandra Oh, famosa por su papel como la Dra. Cristina Yang en "Grey’s Anatomy", recibió un doctorado honorífico en artes del Dartmouth College en una ceremonia que reunió a miles de asistentes. Visiblemente emocionada, la canadiense celebró su "primer título universitario", un logro que dedicó a sus padres.

El evento, realizado el 15 de junio en Hanover, Nueva Hampshire, combinó formalidad y momentos espontáneos. Oh, vestida con toga académica, sorprendió al saltar de alegría durante las fotos con los graduados.

En su discurso, confesó con humor: "No he ido nunca a la universidad. Solo he interpretado personajes que sí lo hicieron. Así que gracias por ayudarme a cumplir el sueño de mis padres: que obtuviera un diploma. ¡Y un doctorado, nada menos!".

En Instagram, compartió imágenes del momento con la leyenda: "¡Una Dra. de verdad! (Bueno, honorario). Gracias, Dartmouth College, por dejarme bailar con la generación 2025". Agradeció especialmente a Shonda Rhimes, creadora de "Grey’s Anatomy" y exalumna de Dartmouth, por ayudarla a preparar su intervención.

Oh también reflexionó sobre los desafíos detrás de su éxito. Recordó cómo, durante sus 10 años como Cristina Yang, enfrentó "depresión y ataques de pánico" debido al ritmo exigente:"Mientras más quería que mis circunstancias externas cambiaran, peor me sentía. Las cosas comenzaron a estabilizarse cuando mire hacia dentro".

Para cerrar, invitó al público a bailar, emulando a su personaje, y les pidió: "Cuando el mundo es difícil, o es bueno, especialmente cuando es bueno, como hoy, tómate el tiempo para bailarlo".