Tras detectarse cáncer de mama, la periodista Scarleth Cárdenas actualizó su estado de salud y confirmó que tiene metástasis en los huesos.

La semana pasada, la comunicadora reveló en sus redes sociales el diagnóstico de cáncer de mama que le entregó su equipo médico, relatando a LUN que "todo comenzó con un bultito y, en cuestión de días, ya era muy grande. Ha sido tremendamente agresivo y muy doloroso. Pero, afortunadamente, con más medicamentos el dolor ha bajado".

Ahora faltaba por conocer si el cáncer se había extendido, para lo cual este lunes tuvo una resonancia en el cerebro y un examen PET-CT en el cuerpo completo, revelando los resultados durante la presente jornada.

En un video en su cuenta de Instagram, donde se le observa caminando y con el pelo corto, Cárdenas relató que "esta semana ha sido difícil y los exámenes mostraron que tengo metástasis en los huesitos, en mi columna vertebral, pero estoy tranquila".

"A veces la vida nos pone estas pruebas difíciles, hay que salir adelante, de a poquito", declaró la comunicadora, haciendo un llamado a las mujeres a cuidarse, especialmente con chequeos preventivos y realizándose la mamografía a partir de los 40 años.