¿Seguidora de Milei? Naya Fácil pasó de las rifas a oponerse a los impuestos

La denominado "influencer" Naya Fácil parece haberse cuadrado con la mirada "libertaria" y la tesis del presidente argentino, Javier Milei, en medio de una nueva polémica que protagonizó al cuestionar el impuesto al lujo que debe pagar por tener un vehículo, justamente de lujo.

La mujer, que periódicamente realiza rifas en sus redes sociales, suele mostrar casas y automóviles que compra con lo que recauda con este emprendimiento, apelando a sus cerca de 2 millones de seguidores; y entre esos posteos incluyó hace algunas semanas su nuevo auto: una camioneta Tesla Cybertruck, que no se vende en Chile y cuyo valor comercial está por sobre los 150 millones de pesos.

Y si Milei ha asegurado que "el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos, llamada impuestos; y por lo tanto, los impuestos son un robo"; ahora la joven popular en internet también se definió en contra de todos los impuestos, en general.

"No estoy para nada de acuerdo ni con el impuesto al lujo, ni con los impuestos en general, ni con la contribución (a las viviendas de más valor), ojalá algún día las eliminen, pero no estoy de acuerdo", lanzó en sus historias de Instagram.

Además, afirmó que el pago de contribuciones -que afecta aproximadamente al 23% de las viviendas de mayor valor- se debe a que "los políticos no quieren que salgas de la población, a ellos les conviene tenerte ahí (...) no te quieren ver surgir".