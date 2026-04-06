"Sin pudor": ONG se lanza contra Naya Fácil por seguir usando el celular al conducir

La ONG No Chat reaccionó a la desafiante actitud de la influencer Naya Fácil, luego de asegurar "sin pudor" que seguirá usando el celular mientras conduce, pese a ser una conducta al volante irresponsables y de alto riesgo.

En su columna de Cooperativa, la directora de la entidad, Claudia Rodríguez, puso énfasis en su cuestionamiento a influencers, comunicadores y figuras públicas que contribuyen "a legitimar conductas de alto riesgo, como manipular el celular al conducir. Se graban, transmiten en vivo, interactúan con sus seguidores".

"Llegando al punto de declarar una de ellas sin pudor que 'es adicta al celular y que seguirá usándolo, porque todo se soluciona con plata y abogados'", en directa referencia a las declaraciones de Naya Fácil, quien aseguró que seguirá usando el celular mientras conduce tras las críticas de la ONG a su actuar.

"Esta desconexión obscena no es solo una irresponsabilidad individual", expresó con dureza la directora de la entidad en su columna, pues "es la expresión brutal de una cultura donde el privilegio, el dinero y el poder se perciben como impunidad. Donde la ley es negociable y la vida de otros es insignificante. La indolencia vial no es inocua. Tiene consecuencias concretas: debilita la legitimidad de las normas, erosiona los esfuerzos de prevención y perpetúa un sistema donde la responsabilidad se diluye".

Naya Fácil: "Voy a seguir haciéndolo"

La respuesta de Rodríguez es en reacción a la defensa que hizo Naya Fácil sobre su actuar, publicando en sus redes sociales un video en el que se le ve nuevamente usando el celular mientras maneja, reconociendo adicción al smartphone y advirtiendo que no hará nada para cambiar su conducta.

En el video, que publicó en sus Stories de Instagram -que solo permanecen 24 horas en la plataforma- la influencer dijo a sus más de dos millones de seguidores que "sé que eso no se debe hacer ni nada, ni andar con el celular conduciendo ni nada, pero bueno, yo lo hago".

"Lo siento, o sea… si me tienen que presentar alguna denuncia o algo, me haré responsable, porque es algo que no se hace y ya. Con un abogado se pagará una multa, qué sé yo, y ya, pero voy a seguir haciéndolo", declaró en tono desafiante, insistiendo en que "no soy perfecta" y que trabaja con las redes sociales.

Eso sí, reconoció que "soy adicta al celular, es difícil dejarlo", dando cuenta de que aprendió en la vida a tener tres contactos importantes en el celular: "Entre esos tres, es un abogado. Entre esos tres, un buen abogado. Un abogado que me ayude de cualquier problema, que me saque de cualquier situación y todo. Y con eso estoy. Así que eso, así se va a solucionar, si al final todo en la vida se soluciona con abogado y dinero, nada más".

"Y yo sé que está mal (…) al menos yo soy una persona que grabo todo el día y no tengo chofer, así que necesito ir grabándome todo el día", insistió, sentenciando que "lo hago y lo voy a seguir haciendo, y asumiré las consecuencias y ya está".