Selena Gomez y Demi Lovato recrearon icónica imagen de "Programa de protección para princesas"

Selena Gomez y Demi Lovato sorprendieron al revivir "Programa de protección para princesas", la película de Disney Channel que protagonizaron en 2009.

En la imagen, se puede ver a ambas artistas recreando el póster de la cinta, con Selena luciendo un vestido turquesa y una tiara, mientras que Demi aparece con un vestido amarillo y una corona tal como lo hicieron en la película con sus personajes, Carter Mason (Gomez) y la princesa Rosalinda Marie Montoya Fiore (Lovato).

El reencuentro forma parte de "Still Making Each Other Blush", una campaña de Rare Beauty, la marca de maquillaje fundada por Gomez, que celebra la historia compartida de ambas artistas y sus años de amistad.

En tanto, la nostalgia no quedó solo en la película, ya que las exchicas Disney también recrearon el estilo de los videos caseros que publicaban juntas en YouTube durante su adolescencia, recuperando la estética y la complicidad que mostraban en aquellas grabaciones.

Gomez y Lovato se conocieron cuando tenían cerca de siete años, durante su participación en "Barney y sus amigos", y con el paso del tiempo sus carreras volvieron a cruzarse en Disney Channel, donde protagonizaron una amistad que marcó a toda una generación de seguidores.