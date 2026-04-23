"¿Siempre fuiste infiel?": La pregunta que descolocó a Benjamín Vicuña

El actor Benjamín Vicuña quedó completamente descolocado con una pregunta sobre su vida personal por sus varios romances e infidelidades, un tema siempre presente en los medios argentinos.

Al conversar con el argentino Ángel Brito en su programa "Ángel responde", el chileno reaccionó con una risa incómoda cuando el conductor le consultó, de forma directa: "¿Siempre fuiste infiel?".

El chileno, quien protagonizará una versión teatral de la película "Secreto en la Montaña" en Argentina, se tomó su tiempo antes de responder que, "primero, creo que… a propósito… te lo comenté y te lo dije en su momento, creo que, si me equivoqué en algún momento de mi vida, es lo que me hace hoy ser quien soy".

"Obviamente que uno de los errores no debe estar orgulloso, pero te definen, pero tampoco te condiciones ni te clasifican", agregó el actor.

Aunque sostuvo que le parece "injusto el 'mito' o el 'lugar común'", sí admitió reconocer que arrastra aquel estigma o "mote" de infiel, luego haber tenido cuatro hijos con Carolina "Pampita" Ardohain, en una relación que duró una década y que tuvo un quiebre marcado por una infidelidad, con María Eugenia Suárez. Con la "China", el chileno estuvo seis años y tuvo dos hijos.

"Sí, lo tengo (el estigma), como lo tiene mucha gente y, aunque no lo creas, tengo el mote también -que no lo dicen tanto- de buena persona, de ser un tipo generoso, de ser un tipo empático. No voy a decir las cosas que hago, tener una fundación, ser embajador de Unicef hace 25 años, ser buen papá, tantas cosas", declaró.

Vicuña también sinceró que le pesa la mala fama que arrastra por los sucesos de su vida personal: "Me molesta, no me parece lindo. Son cosas de una etapa, de crecimiento y que creo, esto es real, que está exacerbado por una caricatura que no es así".